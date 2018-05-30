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30 Mayıs 2018 10:36

Körfezli çocuklar, Ramazan’da eğlenirken öğreniyor

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde kurulan alandaki Ramazan etkinlikleri, çocukları hem eğlendirip hem de öğretiyor.

Körfezli çocuklar, Ramazan’da eğlenirken öğreniyor

30 Mayıs 2018 10:36


Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde kurulan Körfez Belediyesi Ramazan etkinlikleri alanında Nasrettin Hocalı, Hacivat ve Karagözlü eğlenceler, çocuklara hem eğlendirip hem de nasihatler veriyor. Etkinliklerde çocuklar hem Ramazan ruhu yaşayarak hem de ‘eski Ramazanların’ güzelliğini tadıyor. Körfezli çocuklar, Ramazan etkinliklerinde bu hafta ise ‘kum sanatı’ gösterisini merakla izlediler.



Her gün bir etkinliğin bulunduğu Tütünçiftlik Kültür Merkezi önündekietkinliklere tüm Körfez halkını davet eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Amacımız çocuklarımızın Ramazan ruhunu ve coşkusunu bilerek büyümeleri ve bu kültürü gelecek nesillere de taşımalarıdır. Etkinliklere özellikle çocuklarımız büyük ilgi gösteriyor” dedi.




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