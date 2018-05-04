Körfezli Minik öğrenciler, farkındalık için çöp topladı

Geleceğimizi kirletmeyin” mesajı verdiler.

Körfez Belediyesi, eğitim gören öğrencilerin çevreye olan ilgisini arttırmak, geri dönüşüm atıklarının toplanmasının önemini vurgulamak için okullarla birlikte çeşitli projeler üretmeye devam ediyor. Son olarak İlimtepe ve 17 Ağustos İlk ve Ortaokulu öğrencileri, İlimtepe’de özellikle de boş arazilerde temizlik çalışması yaptı. Toplanan çöpler, çöp konteynerlerine bırakıldı.

Projenin başlangıcına İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Okul Müdürleri Ahmet Aksu ve Ahmet Karakaş da katıldı. “En güzel temizlik kirletmemektir” yelekleri giyen ve ellerine eldiven giyen gençler, İlimtepe’nin dört bir yanına ayrılarak boş arsalara atılan çöpleri topladı.

İlimtepe Muhtarı Kazım Elmas da yapılan çalışma dolayısıyla Körfez Belediyesi’ne ve öğrencilere teşekkür etti. Öğrenciler ise büyüklerin daha duyarlı olmasını isteyerek, “Çevre hepimizin. Ona sahip çıkmalıyız. Siz bize, bizler de bizden sonrasına temiz bir çevreyi miras olarak bırakmalıyız. Lütfen duyarlı olalım” ifadelerini kullandı.