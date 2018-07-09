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09 Temmuz 2018 11:49

Körfezli muhtarlara ‘imar barışı’ anlatıldı

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi “imar barışı” konusunda düzenlediği toplantıda muhtarlar, müteahhitler ve vatandaşları bilgilendirdi.

Körfezli muhtarlara ‘imar barışı’ anlatıldı

09 Temmuz 2018 11:49


Körfez Belediyesi tarafından muhtarlara, müteahhitlere ve vatandaşların da katıldığı ’imar barışı’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Nahit Çelik ve yetkililer katıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, vatandaşların bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.


Toplantıda söz alan Başkan İsmail Baran, “Bu yasayla Türkiye’deki yapıların biriken sorunlarını ortadan kalkacak. Bu yasal düzenlemedeki hedef ise vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imar mevzuatına uygun olmayan, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. Yapılarla ilgili sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımızın bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor” dedi.


İmar barışında en büyük işin muhtarlara düştüğünü ifade eden Baran, “Çünkü vatandaşlarımız ilk olarak onlara giderek bilgi alıyor. Onlara ilk bilgiyi sizler aktarıyorsunuz. Biz de Körfez Belediyesi olarak belediye girişimizde bu konuda bilgi verebilecek arkadaşlar görevlendirdik. Bir masa oluşturduk. Arkadaşlarımızdan herkes bilgi alabilir" şeklinde konuştu.




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