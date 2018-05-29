Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 15:51

Körfezli öğrenciler son burslarını da aldı

Körfez Belediyesi tarafından 2017-2018 eğitim döneminde 3 bin 150 öğrenciye verdiği bursların son taksiti bayram öncesinde hesaplarına yatırıldı.

Körfezli öğrenciler son burslarını da aldı

29 Mayıs 2018 15:51


Körfez Belediyesi’nin eğitime yönelik verdiği desteklerden birisi olan 3 bin 150 öğrenciye verilen eğitim katkı paylarının son taksitleri de öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Geçtiğimiz yıl 2 bin 870 öğrenciye verilen burslar bu 017-2018 eğitim döneminde de 3 bin 150 kişiye yükseltilmiş ve Aralık ayından itibaren hesaplarına taksitler halinde yatırılmaya başlanılmıştı. Her ay düzenli bir şekilde burslarını alan öğrencilerin burslarının son taksidi de Ramazan Bayramı dolayısıyla Başkan İsmail Baran’ın talimatı ile yatırıldı. Öğrencilerin burslarının Ramazan Bayramı dolayısı ile erken yatırıldığını söyleyen Başkan İsmail Baran, “Öğrencilerimiz, bizlerin, bu ülkenin geleceği. Son taksitleri bayram dolayısıyla erken yatırdık. Bugün itibari ile hesaplarına yatırdık. Güle güle kullansınlar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç