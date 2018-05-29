Körfezli öğrenciler son burslarını da aldı

Körfez Belediyesi’nin eğitime yönelik verdiği desteklerden birisi olan 3 bin 150 öğrenciye verilen eğitim katkı paylarının son taksitleri de öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Geçtiğimiz yıl 2 bin 870 öğrenciye verilen burslar bu 017-2018 eğitim döneminde de 3 bin 150 kişiye yükseltilmiş ve Aralık ayından itibaren hesaplarına taksitler halinde yatırılmaya başlanılmıştı. Her ay düzenli bir şekilde burslarını alan öğrencilerin burslarının son taksidi de Ramazan Bayramı dolayısıyla Başkan İsmail Baran’ın talimatı ile yatırıldı. Öğrencilerin burslarının Ramazan Bayramı dolayısı ile erken yatırıldığını söyleyen Başkan İsmail Baran, “Öğrencilerimiz, bizlerin, bu ülkenin geleceği. Son taksitleri bayram dolayısıyla erken yatırdık. Bugün itibari ile hesaplarına yatırdık. Güle güle kullansınlar” dedi.