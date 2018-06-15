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15 Haziran 2018 16:07

Körfezliler bayramlaştı

Körfez Kaymakamlığı, Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği geleneksel Kent Bayramlaşması, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Körfezliler bayramlaştı

15 Haziran 2018 16:07


Bayramlaşma törenine Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetin Kale, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, KOTO Başkanı Recep Öztürk, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.


24 Haziran seçimleri öncesinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan olayı da kınayan Başkan İsmail Baran, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu, Körfez’de de bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiklerini söyleyen Başkan Baran, “Ramazanı geride bıraktık ve yine her yıl olduğu gibi bir arada bayramı kutluyoruz. Bayramın gerek ülkemizde, gerekse İslam alemi üzerine oynanan oyunları, terör saldırılarının yok olduğu bir süreci başlatmasını temenni ediyorum. Allah milletimizin birliğine, beraberliğine kastedenlere bu imkanı tanımasın” ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından bayramlaşma gerçekleştirildi.




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