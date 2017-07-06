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06 Temmuz 2017 11:46

Körfezliler ilk gün İmera ile coşacak

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Körfezliler ilk gün İmera ile coşacak

06 Temmuz 2017 11:46

Altın Kiraz Festivali’nin ilk gününde Karadeniz müziğin sevilen grubu Grup İmera sahne alacak.


Körfez Belediyesi tarafından bu yıl ’sü düzenlenecek olan Altın Kiraz Festivali cuma günü start alıyor. 3 gün boyunca sürecek olan festivalin ilk gününde Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera sahne alacak. Tütünçiftlik’teki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan konser saat 21.00’de başlayacak.


Konser öncesinde ise saat 20.00’de 5 farklı ülkeden; Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya, Azerbaycan ve Sırbistan’dan gelecek olan 200 folklorcu, kendi ülkelerine ait yöresel oyunları sergileyecek. Yabancı öğrenciler ayrıca Körfez’deki korteje katılarak yürüyüşü renklendirecek.




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