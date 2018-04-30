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30 Nisan 2018 12:35

Körfezliler Şarkılarla baharı kutladırlar

Körfez Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, ‘Bahar Konseri’ düzenledi.

Körfezliler Şarkılarla baharı kutladırlar

30 Nisan 2018 12:35

Konserde sevilen şarkılar ve türküler seslendirildi.


Körfez Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, ‘Bahar Konseri’ düzenledi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Kültür ve Sosyal işler Müdürü Mücahit Bulut, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Konsere hem Türk Halk Müziği hem de Türk Sanat Müziği şarkıları seslendirildi. Koro şefi Aysel Demircan yönetiminde konserde, koro üyeleri dilden düşmeyen şarkılarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. İzleyiciler de koro üyelerine eşlik ederek, şarkıları hep bir ağızdan söyledi. İlginin oldukça yoğun olduğu konser sonunda Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve protokol üyeleri, günün anısına koro üyelerine çiçek takdim etti.




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