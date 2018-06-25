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25 Haziran 2018 16:11

Körfezliler seçim zaferini kutladı

Körfez’de seçim sonuçlarının belirlenmesi sonrası gece saatlerinde AK Parti Körfez İlçe Teşkilatının önünde toplanan vatandaşlar, seçim sonuçlarını büyük bir coşku içerisinde kutladı.

Körfezliler seçim zaferini kutladı

25 Haziran 2018 16:11


Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin resmi kaynaklara göre açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş, sonuçları sokakta kutladı. Seçim coşkusunun yaşandığı bir yer ise Körfez oldu. AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı önünde toplanan vatandaşlar, sevinçlerini parti teşkilatı ile yaşadı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt de parti önünde toplanan coşkulu kalabalığı selamlayarak atılan sloganlara Rabia işareti yaparak eşlik ettiler.


Kutlama sırasında vatandaşlara seslenen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Seçim sadece ülkemiz için değil tüm ümmet için hayırlı ve mübarek olsun. Bu zafer hem AK Parti’nin hem Milliyetçi Hareket Partisi’nin hem de Büyük Birlik Partili kardeşlerimizin zaferidir. Zaferiniz kutlu olsun. Artık vakit, Türkiye vaktidir” dedi.




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