Körfezliler seçim zaferini kutladı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin resmi kaynaklara göre açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş, sonuçları sokakta kutladı. Seçim coşkusunun yaşandığı bir yer ise Körfez oldu. AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı önünde toplanan vatandaşlar, sevinçlerini parti teşkilatı ile yaşadı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt de parti önünde toplanan coşkulu kalabalığı selamlayarak atılan sloganlara Rabia işareti yaparak eşlik ettiler.

Kutlama sırasında vatandaşlara seslenen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Seçim sadece ülkemiz için değil tüm ümmet için hayırlı ve mübarek olsun. Bu zafer hem AK Parti’nin hem Milliyetçi Hareket Partisi’nin hem de Büyük Birlik Partili kardeşlerimizin zaferidir. Zaferiniz kutlu olsun. Artık vakit, Türkiye vaktidir” dedi.