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21 Haziran 2017 12:34

Körfezliler şişeleri potaya ‘smaçlıyor’

Körfez Belediyesi, hayata geçirdiği basketbol potası şeklindeki pet şişesi çöp kutularıyla çöp atmayı eğlenceli hale getirirken, çevre bilinci oluşturmayı da amaçlıyor.

Körfezliler şişeleri potaya ‘smaçlıyor’

21 Haziran 2017 12:34


Körfez Belediyesi, doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını sağlamak ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla bilinçlendirme bilgilendirme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin ilk Atık Getirme Merkezi’ni kuran ve Kocaeli Üniversitesi ile yürüttüğü ortak projeler ile öğrencilere çevre bilincini aşılayan Körfez Belediyesi, şimdi de basketbol potası şeklindeki çöp kutularıyla özellikle pet şişelerin geri kazanımı adına önemli bir projeye imza attı.


“Dönüşüm seninle başlar” ve “Geleceğini çöpe atma, pet şişeni potaya at” sloganları ile hayata geçirilen proje kapsamında ilk potalar Körfez Devlet Hastanesi ile Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önüne koyuldu. Koyulan potalara ilk pet şişeleri atanlar ise sağlık personelleri oldu. Pet şişe atmanın ilk defa bu kadar eğlenceli hale geldiğini belirten sağlık çalışanlarından, kimi turnike kimi ise smaç gibi basket atma yarışı içine girdi.


Körfez Belediyesi yetkilileri, basket potası şeklindeki çöp kutuları ile toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılarak ülke ekonomisine katkıda da bulunduğunun altını çizdi. Yetkililer, “Plastik türü çöpler asırlar boyunca doğada kalabiliyor. Ama bizim hedefimiz bunları tekrar değerlendirerek ekonomiye katkı sunmak. Proje ilgi görüyor. Özellikle gelecek nesilde bu duyarlılığı aşılamak, bizler için daha da önemli” dedi.




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