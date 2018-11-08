Körfezlilere ‘Hoş Geldin Bebek' sürprizi

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın eşi Bilge Baran, “hoş geldin bebek” projesi kapsamında ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Körfez Belediyesi bünyesinde başlatılan "Hoş geldin bebek" projesi kapsamında yeni doğum yapmış annelere, bebek malzemelerinden oluşan bakım seti hediye ediliyor. Annelerin hayatını kolaylaştıran proje kapsamında Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın eşi Bilge Baran, Yüksel ailesini ziyaret ederek, bebek sevinçlerine ortak oldu. Bilge Baran, ailenin üçüncü çocukları olarak hayata gözlerini açan Didar Deniz bebeğe aramıza ‘hoş geldin' dedi.

Bilge Baran ve hoş geldin bebek ekibi aileyle sohbet ederek, bebekle yakından ilgilendiler. Yüksel Ailesi Körfez Belediyesinin ‘Hoş geldin bebek' projesini çok başarılı bulduklarını belirterek, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a ve eşi Bilge Baran'a teşekkür ettiler.