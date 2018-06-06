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06 Haziran 2018 10:21

KÖRPAŞ’ta işçilere yüzde 16 zam

Körfez Belediyesi iştiraki olan KÖRPAŞ’ta çalışan işçiler için Belediye-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesinde 420 işçiye yüzde 16 zam yapıldı.

KÖRPAŞ’ta işçilere yüzde 16 zam

06 Haziran 2018 10:21


Körfez Belediyesi iştiraki olan KÖRPAŞ’ta çalışan 420 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde imzalar atıldı. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde belediye personeli ile yenilen iftar öncesi gerçekleştirilen imza törenine,Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Belediye-İş Sendikası Genel Merkez Eğitim ve Basın Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan, Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar ve sendika yöneticileri katıldı.


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Körfez, güzelleşirken gelişen bir ilçe. Bunda en büyük emek, kuşkusuz gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarımızın yani sizlerin. Böyle bir ekipler çalışıyor olmak beni gururlandırıyor. Her daim çalışan kardeşlerimizin ücretlerini alın terleri kurumadan vermenin gayreti içerisinde olduk. Önceliğimiz hep çalışanlarımızın maaşları oldu. Bu zamana kadar da hiç mahcup olmadı.Gönlümüz arzu ediyor ki daha fazlasını verelim. Belediye imkanlarını en verimli şekilde kullanabilmek hem de verebileceğimizin en yükseğini vermek şartıyla aramızda ki sözleşmeyi imzaladık. Eskiden belediyeler işçilere maaşlarını ödeyemez durumdaydı. Bugün ülke olarak geldiğimiz nokta gerçekten gurur verici” dedi.


Başkan Baran ve sendika yöneticileri konuşmaların ardından imzaları attı.




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