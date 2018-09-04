Köseköy Atesşspor kupayı kaldırdı

28 Temmuz’da başlayan Kartepe Turnuvası’nda Köseköy Ateşspor şampiyon oldu. Normal süresi 1-1 sona eren final maçında Arslanbey GB’yi penaltılarla 6-5 yenen Köseköy Ateşspor şampiyonluğa ulaştı.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği’nin birlikte organize ettiği turnuvanın finalinde Köseköy Ateşspor ile Arslanbey GB karşılaştı. Arslanbey Stadı’nda oynanan final maçında Arslanbey GB, Murat’ın attığı golle 1 -0 öne geçti. Maçın son dakikalarında oyunda etkinliğini sürdüren Köseköy Ateşspor, Ekrem’in attığı güzel golle eşitliği sağladı. Maçın normal süresi 1-1 bitti, uzatmaya gidilmeden statü gereği direkt penaltı atışlarına gidildi. , Ateşspor rakibine penaltılarda 6-4 üstünlük sağladı.

Kupa töreninde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe ilçemiz il genelinde en fazla amatör takıma sahip yerdir. Spora ve sporcuya yapılan yatırımlarla geleceğimiz olan gençlerimizin yetişmesine büyük katkı vermekteyiz. Bizlerin en önemli görevleri arasında gençlerimizin sağlıklı yetişmesini sağlamaktır. Şampiyon olan Köseköy Ateşspor yönetici ve futbolcularını canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.