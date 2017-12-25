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25 Aralık 2017 11:03

Köseköy havuzlu bahçesine yenilendi

Kartepe Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Köseköy Aile Çay Bahçesi’nde yaptığı çalışma sonrasında modern bir görünüme kavuşturarak estetik hale getirdi.

Köseköy havuzlu bahçesine yenilendi

25 Aralık 2017 11:03


Kartepe Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde geniş yelpazede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda yapılan çalışmalar mahalle sakinlerinin de takdirini topluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Köseköy Aile Çay Bahçesi’nde bulunan havuzu modern bir görünüme kavuşturularak, görsel bir güzellik sağladılar.


Kartepe Belediyesi ekipleri Kartepelilerin aktif olarak sosyal hayatını değerlendirdiği Köseköy Aile Çay Bahçesi’nde düzenleme yaptılar. Park içerisinde bulunan oyun grupları, kamelyalar, piknik masaları, çocuklar için oyun grupları yenilenerek hizmete sunuldu. Park içerisinde bulunan havuz modern görünüme kavuşturuldu. İzolasyon maddesinin serilmesi sonrasında mevcut havuz çok daha şık ve estetik bir hale getirilerek, Kartepelilerin hizmetine sunuldu. Görenlerin beğenisini kazanan yeni havuz çevreye de görsel bir zenginlik sağladı.




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