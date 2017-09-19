Köseköy Kavşağı yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu Köseköy mevkiinde kavşak projesi gerçekleştiriyor. Çalışmaları süren projede kuzey yan yol uygulamaları yapılıyor. Yan yolda anayol zeminini taşıyacak beton duvar işleri devam ediyor. Yan yolun İzmit istikametinde asfalt ve asfalt altı malzeme serimi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent girişlerinde gerçekleştirilen kavşak çalışmalarıyla giriş ve çıkışları kolaylaştırarak trafiği rahatlatıyor. Sabancı Kavşağı ve yan yollarıyla D-100 Karayolu trafiğini transit hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Köseköy Kavşağı’yla da önemli bir noktayı akıcı hale getiriyor. Yeni Gölcük yolu sanayi ışıklarında yapılacak olan kavşakla birlikte kentteki kilit noktalar açılmış olacak. Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel, 500 metre açık kısım yapılacak. Proje anayolu bin 300 metre olarak gerçekleştirilecek. Projede 2 bin 600 metre de kuzey ve güney yan yolları yapılacak. Proje kapsamında bir adet yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin ton sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak. Çalışmada dere ıslahı ve altyapı uygulamaları da gerçekleştirilecek. Köseköy Kavşağı’nın tünel şeklinde düzenlenmesiyle kent geçişindeki Özdilek ve Kuruçeşme arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik D-100 Karayolu güzergahı kesintisiz hale gelecek. Köseköy Kavşağı, TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit, tünel içi 2x2 şerit olarak uygulanacak.