Köseköy’de camii şadırvanı tamamlanıyor

Kartepe bulunan Köseköy Merkez Camii şadırvanı ve Kartepe Acısı Camii şadırvan ve lojman çalışmaları bitme noktasına geldi. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla Köseköy Merkez Camii şadırvanı günümüz modernizasyonuna kavuşacak.

Günümüz şartlarına uygun olarak hazırlanan proje de Köseköy Merkez Camii şadırvanı 185 metre kare toplam alanı olacak. Zemin katta 14 kişi kapasiteli erkek tuvaleti ve lavabolar olacak. Birinci katta 30 kişinin aynı anda abdest alabileceği bir alan bulunacak. En üst katta ise iki derslik halinde Kur’an-ı Kerim dersleri verilecek. Köseköy Merkez Camii Şadırvanı arka tarafında kadınlar için de ayrı tuvalet ve şadırvan hazırlanıyor. Köseköy Merkez Camii şadırvanı’nda tesisatlar yeniden düzenlenirken, dış cephe de yenilendi. Seramik, kalebodur, kemer kapmalar yapıldı. Lavabo, Bataryaların montajı devam ederken, alaturka ve alafranga tuvalet oluşturuldu.

Uzun süredir Kartepe Acısu halkına hizmet veren Acısu Camii şadırvan ve lojmanı günün şartlarına cevap verir modern bir hale kavuşturuluyor. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Acısu Camii şadırvanının bütün eksikleri giderildi. Bununla birlikte daha sağlıklı ve kullanışlı duruma geldi. Acısu Camii Lojmanı ısı yalıtımı, tadilat, söve işlemlerinin ardından boya yapılarak daha kullanışlı hale getirildi.

Çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepemizde bulunan camilerimizin her türlü eksiklerini gideriyoruz. Halkımızın ve din görevlilerinin daha rahat ibadet etmelerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.