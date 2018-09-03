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03 Eylül 2018 11:16

Köseköy’de yol çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediyesi ilçe genelinde kent içi ulaşımında düzenlemelere devam ediyor.

Köseköy’de yol çalışmaları sürüyor

03 Eylül 2018 11:16

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Köseköy’de yol açma çalışması gerçekleştiriyor.


Kartepe’de yeni imar yollarının yapımları ve bölgede inşaat sektörüne de canlılık kazandırmak belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yönetimindeki ekip yeni imar yollarını açarak Köseköy Mahallesi üzerinde trafik ağını güçlendirdi. İstiklal Sokak üzerinde 200 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki yeni yol belediye ekiplerince açılarak bölge halkının kullanımına sunuldu. Kartepe Belediyesi yeni yerleşim yerleri için imar yolları açmaya devam ediyor.




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