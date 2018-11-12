Köseköy'de yol çalışmaları tamamlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Köseköy'de inşa edilen dal-çık kavşağın tünel kazıları büyük oranda tamamlandı.

Kocaeli'nde D-100 karayolundaki araç trafiğini kesintisiz hale getirmek için projeler gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Köseköy'de tünel geçişli kavşak inşa ediyor. Uygulama projeleri devam eden kavşağın tünel bölümünün kazısı yüzde 90 oranında tamamlandı. Kartepe ilçe merkezine bağlantı sağlayan ve İstanbul- Ankara araç trafiğini taşıyan kavşak tamamlandığında, bölgedeki trafiği rahatlatacak. Battı-çıktı şeklinde yapılan kavşak, D-100'ün böldüğü Kartepe ilçesinde bir bütünlük oluşturacak. Işıkların ortadan kalmasıyla da araç yığılmalarının önüne geçilecek.

Köprünün orta ayak kolon imalatı sürerken yol gövdesi beton ve fore kazık başlık kirişleri tamamlandı. Kazı çalışmalarının ardından kiriş montajlarına başlanacak. Proje alanına 80 civarında köprü kirişleri nakledildi. Köprünün güneyindeki 500 metrelik kısmında da asfalt çalışmaları yapılıyor. Proje kapsamında kuzeydeki kanalda taş duvar çalışmaları devam ediyor. Kapalı kısımların beton işleri yapılıyor.

Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel, 500 metre açık kısım yapılıyor. Proje anayolu bin 300 metre olarak düzenleniyor. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları yapılıyor. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak.