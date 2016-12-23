KOTO Başkanı Semih Barış istifa iddialarına cevap verdi

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Semih Barış, istifa iddialarına yönelik basın toplantısı düzenledi. Semih Barış, "15 Temmuz darbe girişimine tiyatro diyenler tarafından yapılan operasyondur" dedi.

KOTO Başkanı Semih Barış, istifa iddialarına yönelik basın toplantısı düzenledi. Eski başkanlardan Murat Özdağ’ın yönetim kurulunda yer alan Semih Barış, TÜMSİAD ilkelerine uymadığını gerekçesiyle o dönem odadan istifa etmişti. Ancak Murat Özdağ’ın FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Semih Barış istifasını geri alarak, KOTO Başkanı oldu. Bunun üzerine muhalifler Semih Barış’ın başkanlığına itiraz etti. Dün ise müfettiş raporu doğrultusunda Semih Barış’ın başkanlığının düştüğü iddia edildi. KOTO Başkanı Semih Barış konuyla ilgili bugün basın toplantısı yaptı. Beldelerin sümen altı edilmesi diye bir şey olmadığını ifade eden Barış, "Gerekli belgeler makamlara sunulmuştur. Mart ayında yönetim kuruluna verdiğimiz istifa dilekçesi sonrasında alınan karar için buradayız. Burada ki kararda dilekçelerin hukuk müşavirlerine iletilmesine hakkında alınan kararda şikayetçi olan Fuar Berna’ın da imzası vardır. İstifa dilekçesinin işleme konulmaması için oy birliği ile Fuat Berna’nın da imzası vardır. Uygulamaya konulmamasına yönetim kurulu tarafından oy birliği ile karar verilmiştir” dedi.

Bundan sonra yönetim kurulu üyeliğine devam ettiklerini belirten Barış, "180’nci toplantıya kadar yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor. Oda başkanlığı seçimleri oldu. O zaman seçilerek göreve geldik. 15 Temmuz süreci sonrasında Murat Özdağ’ın tutuklanması, meclis üyelerinin alınması sonrasında odamız darma dağın duruma geldi. Taşın altına gövdemizi koyduk. Odamızın kentte ki itibarı konusunda sıkıntılar oluştu. Ne yapabiliriz diye düşündük. Odayı OHAL’i düşünerek yeniden eski günlerine döndürmek için çalıştık. Başarılı olduk. Ortak kent bilinci noktasında hem fikir olduk. Bu süreçte ince bir ayrıntı oldu. Bir üyemizin başkanlık hevesi oluşması sonrasında, yönetim kurulu kendi içerisinde başkanı seçer maddesi tüzüğümüzde vardır. Kendisi başkanım diye ortaya çıktı. Bunun bir ekibi vardır. Meclis üyesinin başkan olamamasından dolayı başkanlık seçimiyle alakalı sıkıntısı olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. İstifa dilekçesinin geçeri olduğunu söylediler. Sonrasında müfettiş geldi. Müfettiş Mustafa Akay denetime geldi. FETÖ ile mücadele edilmiştir. Kendisiyle hukuki mücadele edeceğim. Kendisi beni FETÖ’ye destek vermekle suçladı. Bende kendisine buraya kimin gönderdiğini sordum. 365 oda TOBB’a bağlıdır. En çok FETÖ/PDY ile en fazla mücadele eden bizleriz. ’Şakamı yapıyorsun’ diye sordum. Buraya gelmeden bunu çözmemiz gerekirdi. Bu ilinde bir sahibi vardır. 15 Temmuz sonrasında hangi vali bir kurumun başında FETÖ’cü tutar. Sonrasında emniyet ve valiliğe gitmiş. Rapor mahkeme kararı değildir. Görevden alma değildir. Müfettişin raporu tebliğ ediliyor. Gereğini yapın diyorlar bunun karşılığı da yoktur. Kent dinamikleri göz ardı edilmiştir. Kimseye bilgi verilmemiştir. Raporun tebliğ edilen kısmıdır. Başkanlığımızın düştüğü tescil edilmemiştir. Ben Semih Barış odanın zor duruma düşmemesi için çalışacağım. Bölge İdare Mahkemesine dava açıldı. Bakanlık tarafından çalışma yapılıyor. Çok açık boşluklar vardır. İstifanın yönetim kurulu tarafından kabul edilip edilmediğinin hükmü yoktur. 5590’ncı madde de açık hüküm bulunmuyor” dedi.



"Tiyatro diyenlerin operasyonu"

2013 yılına dönülebilecek belgelerin ellerinde olduğunu söyleyen Başkan Barış, "İl Ticaret Müdürlüğü bunun farkında değildir. Herhangi bir kanun maddesine atıf yapılmamıştır. Pes etmiyorum. İnanmış olduğum bir şey vardır. Çok değişik etkenler devreye girmektedir. Bir çok yerden etkiler vardır. Yılmak bizlere yakışmaz hukuki haklarımı kullanacağım. Kautik ortamın oluşmasını istemiyorum. Hakikaten yalnızım. Bu durum sadece yorumla alakalıdır. FETÖ/PDY’nın izleri görülmektedir. Yapılan her şey raporlanmıştır. Bir kişiye operasyon vardır. çeker giderim kendi işime bakarım. Ailem işime dönmemden sevinmişlerdir. Burada mesaimizi harcıyoruz. Her zaman devletimizin yanındayız. 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro diyenler tarafından yapılan operasyondur. Canımızı vermedik sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu bir operasyondur sonuna kadar duracağım. İki defa tehdit aldım. Bunlar FETÖ’cüdür. İki tehdit de şahitlidir. Saçma sapan bir mevzudan dolayı FETÖ’cüymüşüm diye sormaktadır. FETÖ’cü olmadığım sabitlenirse ne olacak. Bende sonuna kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim. Buradan çıkarılanların haksız olduğu söylenecek. Durum budur. Bu konuda boşluklar vardır. Hukuka daha yansımamıştır. Mahkeme kararıyla görevden alınmam gerekiyor. Mahkeme kararı olmadan beni görevden alamazlar. Bunun arkasına sığınamam. KOTO’yu zora sokmam. Yönetim kurulu toplantısına katılmayacağım. Mahkeme sonrasında gereğini yapacağım. Fuat Berna FETÖ’cü değildir. Ancak yaptıkları bu tarafa yaramaktadır. Mehmet Kaya’nın başkanlık meselesinde destek vermişti. Süreç çok farklı yere gitmiştir. Fuat beni FETÖ’cü diye şikayetçi olmamıştır. Müfettiş buraya gelip bunu soruyor. Bu durumdan vazife çıkaranlar olayı farklı bir yere götürmüşlerdir. Yönetim kurulu tarafından başkanlığım için bir şerh konulmamıştır. Yönetim kurulunun istifaları kabul edip etmemesi noktasında düzenleme yoktur. Müfettiş tarafından istifa geçerli denmektedir” şeklinde konuştu.