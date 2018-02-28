KOÜ öğrenci kulüpleri zirve için toplandı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrenci kulüpleri başkanları, gelecek ay gerçekleştirilecek olan Doğu Marmara Genç Sivil Toplum Zirvesi öncesi bir araya geldi. İzmit Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ve Türkiye’de tek olan Üniversiteli Pazarı’ndaki buluşmaya İzmit Belediyesi Gençlik Birimi yetkilileri de katıldı. Doğu Marmara Genç Sivil Toplum Zirvesi hakkında fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda İzmit Belediyesi yetkililerince Kocaeli Üniversitesi kulüp başkanlarına zirve programı hakkında detaylı bilgi verildi.

Kulüp Başkanları, zirvenin gençler için çok faydalı olacağını belirterek, etkinlikte yer almak istediklerini söylediler.