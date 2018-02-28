Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 11:29

KOÜ öğrenci kulüpleri zirve için toplandı

Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüpleri başkanları, Doğu Marmara Genç Sivil Toplum zirvesi için bir araya geldiler.

KOÜ öğrenci kulüpleri zirve için toplandı

28 Şubat 2018 11:29


Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrenci kulüpleri başkanları, gelecek ay gerçekleştirilecek olan Doğu Marmara Genç Sivil Toplum Zirvesi öncesi bir araya geldi. İzmit Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ve Türkiye’de tek olan Üniversiteli Pazarı’ndaki buluşmaya İzmit Belediyesi Gençlik Birimi yetkilileri de katıldı. Doğu Marmara Genç Sivil Toplum Zirvesi hakkında fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda İzmit Belediyesi yetkililerince Kocaeli Üniversitesi kulüp başkanlarına zirve programı hakkında detaylı bilgi verildi.


Kulüp Başkanları, zirvenin gençler için çok faydalı olacağını belirterek, etkinlikte yer almak istediklerini söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
4
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç