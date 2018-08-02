KOÜ’deki toplu iş sözleşmesi sorununa Güvenlik İş’ten açıklama

Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Türk İş Konfederasyonu’na bağlı Belediye İş Sendikası, Güvenlik İş Sendikası ve Koop. İş Sendikası’nın Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ) çalışan üyelerinin "Toplu İş Sözleşmesi"nde elde ettikleri haklar ile ilgili yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Türk-İş Kocaeli Temsilciliği’nde Türk-İş Marmara Bölge Başkanı Adnan Uyar, Türk-İş Kocaeli İl Temsilcisi Yakup Yıldız, Belediye İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Koop. İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Şevket Ulusinan Tek, Gıda iş Sendikası Kocaeli Şube başkanı Ali Bostan, Güvenlik-İş Sendikası Kocaeli Temsilcisi Muhammet ali Tatlıgül ve iş yeri temsilcileri ile bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda Kocaeli Üniversitesi’ndeki üyelerinin yaşadığı sorunları dile getiren Çağırıcı, sorunların çözülmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Toplantıda söz alan Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, “Türkiye’de uygulanmayan bir şey yapılıyor. Güvenlik İş Sendikası, Türk İş ve Belediye İş olarak buradayız. 2015 yılından beri KOÜ’de örgütlüyüz ve işçinin yanındayız. Örgütlülüğümüz üst seviyede. Hukukun verdiği yetki ile toplu iş sözleşmesi yaptık. Bu kanunlar her yerde uygulanmalı. KOÜ’de bizim toplu iş sözleşmemiz uygulanmıyor. İşçilerimizin alacakları ödenmedi. Bizim yaptığımız girişimler de rektörlük ile görüşüldü. Kanuni haklar anlatıldı fakat hiçbir duyarlılık ve ilgi göremedik. Güvenlik-İş, 64 üniversitede tüm alacaklarını aldı. KOÜ’de yaşanan vakanın eşi benzeri yok. Yaklaşık burada 800 işçimiz 2015 yılından beri toplu iş sözleşmesi haklarını almıyor. Bu alacaklar ödenmiyor. Üniversite bir şehrin aynasıdır" dedi.

Kocaeli Üniversitesindeki sendika üyelerinin haksızlığa uğradığını dile getiren Çağırıcı, "Üniversitede Hukuk Fakültesi ve Çalışma Ekonomisi bölümü var. KOÜ kendi anlatmış olduğu dersi kendi bünyesinde uygulamıyor. Biz burada Kocaeli’de Türk-İş ailesi olarak Hukuk Fakültesini kapatmalarını istiyoruz. Öğrencilere verdikleri dersi kendileri yapmıyorlar. Çalışma Ekonomisi bölümünde sendikaların önemini anlatıyorlar ama yine kendileri uygulamıyorlar. Sendika olarak bizlere hukukun ve kanunların verdiği hakkı kullanıyoruz. Kocaeli’de kamuda çalışan tüm taşeron işçiler paralarını aldılar. Bizim 800 üyemiz var üniversitede. İşçilerin alacağı para 3 milyonsa 7-8 milyon alacak. Kimse devletin parasını heba edemez. KOÜ artık hukuka uysun ve kendine gelsin" diye konuştu.

Üniversite ile görüşme sağladıklarını da kaydeden Çağırıcı, "Rektör yardımcısı ile görüştük. Bize söylenen kasalarında paranın olmadığı. KOÜ ülkemizde önemli işlere imza attı saygınlığının bozulmasını istemiyoruz. KOÜ’de çalışan işçiler neden cezalandırılıyor? Kredi Yurtlar Kurumu’nda çalışan işçilerimiz haklarını aldılar aynı kampüs içinde olan arkadaşlarımız haklarını alamadı. İşçiler anayasal haklarını kullandılar. Bu sürecin hukuki olarak takipçisi olacağız. Biz alacaklarımız için mahkemeye gittiğimizde bir de devleti zarara uğratma suçu KOÜ yöneticilerini bekliyor. Biz Türk-İş ailesi olarak bunları söylüyoruz. İşçi kardeşlerimiz Türk-İş’in her zaman yanlarında olduğunun farkında olsunlar. Herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.