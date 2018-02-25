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25 Şubat 2018 10:46

Köy fırınları her geçen gün artıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2009 yılından bugüne toplamda 441 köy fırını yaptı.

Köy fırınları her geçen gün artıyor

25 Şubat 2018 10:46


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun “Şehirde ne varsa köylerde de o olacak” talimatıyla işe koyulan Büyükşehir Belediyesi köylere şehirde bulunan tüm imkanları getirdi. Köy konakları, cami onarımları, tarihi bina restorasyonları, köylere su tankerleri ve köylüler arası bağı arttıran köy fırınları gibi birçok hizmet sunuldu.


Özel gün ve bayramlarda köylerdeki kadınların toplanarak ortaklaşa yaktığı fırınlar, bir geleneğin sürdürülebilirliğini sağladı. Köy fırınları bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerdeki geniş katılımlı yemeklerde köylünün imdadına yetişiyor. Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen bu fırınlar kadınların işini de kolaylaştırıyor. Kocaeli’deki değerlere sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi bu lezzet duraklarının sayısını her geçen gün artırıyor. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün öncülüğünde 2009 yılından bugüne Kocaeli’nin köylerine toplamda 441 köy fırını yapıldı.




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