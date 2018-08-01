Köy konakları hayata geçiyor

Körfez Belediyesi, köy konakları projesi kapsamında Osmanlı Köyü’nde de çalışmalara başlandı

İlçe merkezinde çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, kırsal kesimlere de hizmet götürmeyi ihmal etmiyor. Bu kapsamda Körfez Belediyesi tarafından birçok projenin hayata geçirildiği köylerde, konak yapım çalışmaları da sürüyor. Belediye ekiplerince son olarak Osmanlı köyünde konak inşa edilmeye başlandı. Vatandaşların sosyal aktivitelerini rahatlıkla yapabileceği köy konağı, modern yapısıyla da göz dolduracak. Yapılan çalışmalardan duyduklarını memnuniyeti ifade eden köy halkı, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Öte yandan Körfez Belediyesi tarafından Yarımca sahilinde yol genişletme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan İsmail Baran, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi, vatandaşlarımızı hiç bir konuda mağdur etmek istemiyoruz. Talep halkımızdan, hizmet bizden. Yarımca bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasını takdir eden Körfezliler ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler.