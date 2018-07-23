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23 Temmuz 2018 12:25

"Köye Dönüş" projesiyle Kocaeli’den Şanlıurfa’ya döndüler

Kocaeli’de yaşayan Kaya ailesi, “Köye Dönüş” projesi yardımıyla memleketleri Şanlıurfa’ya geri taşındı.


23 Temmuz 2018 12:25


Ekonomisi gelişen, imkanları gelişmiş olan büyükşehirler yoğun olarak göç alıyor. Gelişen sanayisiyle Kocaeli, Türkiye’de önemli ölçüde göç alan iller arasında öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi de Kocaeli’ne göç ederek maddi ve manevi anlamda yıpranan, memleketlerine geri dönmek isteyen ailelere “Köye Dönüş” projesiyle yardım ediyor. Gölcük Yeni Mahalle’de oturan Kaya ailesi de, Büyükşehir Belediyesinin nakliye yardımıyla Şanlıurfa’ya geri döndü. Kocaeli genelindeki 20 aileye, Temmuz ayı içerisinde nakliye yardımı yapılırken, 20 aileye de nakliye yardımı yapılacak.


Gölcük Yeni Mahalle’de oturan Serkan Kaya ve eşi Rojda Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak Şanlıurfa’ya taşınmak istediklerini belirtti. Yapılan incelemeler sonrasında yardıma muhtaç aileye, nakliye yardımı yapılabileceğine karar verildi. Gerçekleşen nakliye yardımıyla aile Şanlıurfa’ya taşındı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi büyük umutlarla Kocaeli ’ye taşınan ancak kültürel ve maddi acıdan umduğunu bulamayarak, memleketine dönmek isteyen ailelere yardımda bulunuyor. 2005 yılında başlatılan projeyle mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelerin, köye dönüşlerinde nakliye yardımında bulunuyor. Birçok ihtiyaç sahibi aile için, maddi acıdan ağır gelen nakliye işleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.




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