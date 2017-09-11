Köylerde parke seferberliği sürüyor

Ekipler yaz ayları boyunca köylerde yaptığı çalışmalarda binlerce metrekare parke döşedi.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köy yollarını parke taşları döşemeye devam ediyor. Yaz başından itibaren belirli periyot çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 10’a yakın köye binlerce metrekare kilitli parke taşı döşendi. Parke taşı döşeme işlemleri sırasında yol düzenlemeleri de yapıldı, ulaşım daha modern hale getirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ve köy muhtarlarının koordinasyonu ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında binlerce metrekare parke döşeme işleminin gerçekleştirildiğini belirten Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Kış aylarında köy içinde yürüyebilmek için çizme alarak dolaşmak zorunda kalan vatandaşlarımız vardı. Bölgenin hak ettiği hizmeti gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.