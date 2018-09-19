Köylü ürünler tezgahlarına vatandaşlardan yoğun ilgi

KOCAELİ(İHA) – İzmit'in en işlek alanlarından olan belediye binası önünde açılan köy ürünleri satış alanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İzmit'te köy ürünleri günü kapsamında kentin en işlek yerlerinden biri olan belediye binası önünde köy ürünleri satış tezgahları açıldı. İzmit Belediyesi tarafından Belsa önünde düzenlenen etkinlikte köylerde yetiştirilen ürünler sergilenip satıldı. Gün boyu devam eden etkinliğin açılışına İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, belediye meclis üyeleri, Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Köylerde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, üzüm, ceviz, fındık gibi ürünlerin sergilenip satıldığı etkinliğin açılışında konuşan Ziraat Odası Başkanı Karaaslan, “Köylü dostu belediye başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a bizlere her zaman destek olduğu için ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu etkinlik bir bakıma yerli üretime teşvik anlamı taşımaktadır” dedi.

Açılış programına katılamayan ancak daha sonra tezgahları ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Biz köylümüzün korunmasını, köyde üretimin teşvik edilmesini milli bir olay olarak değerlendirdiğimiz için her ne kadar şehrimizin kırsal kesimi az gibi görünse de köylerimize tarımı, hayvancılığı, üretimi destekliyoruz. Köylümüzü, yüksek ziraat mühendisi, veteriner göndererek, kurslar açarak destekliyoruz. Tarım arazilerinin korunması, tarla yollarının açılması, sulama kanallarının yenilenmesi, çeşmesinden, konağına kadar köyün bir yandan kentin imkanlarıyla donanmasıyla sağlarken bir yandan da hayvan ve tarım ürünlerini sunma görevini de destekliyoruz” diye konuştu.

Tarımsal ürünler festivali yaparak köy ürünlerini tanıttıklarını belirten Doğan, “Köylümüzün, üreticimizin, halkımızın ilgisi büyük. Bizler de bu çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Köylü dostu bir belediyeyiz. Hayvancılığa da destek veriyoruz. Türkiye'nin en modern hayvan pazarını açan belediyeyeyiz. Bu anlamda da katkılarımız sürmeye devam edecek. Hedefimiz 365 gün, 24 saat üreten ama yaşam konforu olarak şehrin konforuyla, imkanlarıyla buluşan bir köy, dokusu, kokusu bozulmadan köy gibi bir köy hayatıdır” şeklinde konuştu.

Açılış sonrasında köy ürünlerinin sergilendiği tezgahlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların ilgilerinden memnun olduklarını ifade eden yetiştiriciler, artan fiyatların kendilerini de etkilediğini dile getirdiler.