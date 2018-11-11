Köylülere koyun yetiştiriciliği anlatıldı

Belediyenin veteriner hekimi Gökhan Kılıç tarafından Hasancık Köyü'ndeki eğitimde koyun yetiştiriciliğinin önemi anlatıldı. Eğitimde eti, sütü, yağı ve derisi ile insanların en önemli ihtiyaçlarını karşılayan koyunun ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yetiştirildiğini anlatan Kılıç, “Koyunculuk meraya dayalı bir hayvancılık kolu olduğundan, ilk şartı da iyi bir meraya sahip olmaktır. Meralar sürü büyüklüğüyle uyumlu kapasitede, düz ya da az eğimli ve hayvanlar için güvenli olmalıdır. Mera bakım ve yönetimi koyun yetiştiricisinin ana ve öncelikli işlerinden biri olmalıdır” dedi.

Veteriner hekim Kılıç, koyun bakımı hastalıkları ve ırkları ile ilgili meselelerde bilgilendirmede bulundu.Köylüler, eğitimden oldukça memnun kaldıklarını belirterek teşekkür ettiler.