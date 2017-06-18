Köylülerle İzmit Belediyesi iç içe

Müdürlükte görevli Ziraat Yüksek Mühendisi ve veteriner hekim sık sık köylere giderek vatandaşlarla görüşmelerde bulunuyor. İzmit Belediyesi ekipleri, son olarak Durhasan, Bulduk, Eseler, Gökçeören, Kaynarca, Nebihoca, Süverler, Çayırköy, Hasancıklar, Süleymaniye, Ortaburun, Sepetçi ve Çağırgan köylerine giderek bire bir görüşmeler yapıp istek ve şikayetleri dinlediler.

Yapılan görüşmelerde vatandaşların tarım ve hayvancılık başta olmak üzere çeşitli konulardaki sorularını da cevaplandıran İzmit Belediyesi yetkilileri, ”Bir taraftan köylerde bilinçlendirme eğitimleri verirken, bir taraftan da ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Yaptığımız eğitimler ve ziyaretlerden köylülerin memnun olduğunu görmek bizleri de sevindiriyor” dediler.

Köylüler de ziyaretler için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ederek, ”Belediye Başkanımız ayağımıza kadar veteriner hekim ve ziraat mühendisi gönderiyor. Gelen görevlilerle her türlü sorunumuzu paylaşıyoruz” şeklinde düşüncelerini ifade ettiler.