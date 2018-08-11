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11 Ağustos 2018 10:23

Kozmetik mağazasında korkutan yangın

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kozmetik mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kozmetik mağazasında korkutan yangın

11 Ağustos 2018 10:23

Paniğe neden olan yangında 1 çalışan dumandan etkilendi.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde kozmetik ürünlerin satıldığı mağazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde mağazaya gelen çalışanlar, bir anda dükkanda alevlerin yükseldiğini fark etti. Kendi imkanları ile yangına müdahale etmek isteyen çalışanlar başarısız olunca durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yangın sırasında içeride bulunan çalışanlardan K.D. dumandan etkilenirken, kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Olay yerinde ayakta tedavisi yapılan K.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Ekipler tarafından mağazada yapılan incelemelerde yangının klimadan kaynaklandığı tespit edildi.




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