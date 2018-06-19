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19 Haziran 2018 09:34

Kuaförde çıkan yangın iş yerini kül etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kuaför dükkanında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kuaförde çıkan yangın iş yerini kül etti

19 Haziran 2018 09:34


Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ayşegül Kayabaşı’ya ait olduğu öğrenilen kuaför dükkanında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dükkandan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. 2 katlı binanın üst katında bulunan iş yerindeki yangına müdahale eden ekipler, yangını diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.


Kuaför dükkanı kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.




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