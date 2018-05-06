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06 Mayıs 2018 12:49

Küçük yazarlar kitaplarını imzaladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 10.

Küçük yazarlar kitaplarını imzaladı

06 Mayıs 2018 12:49

’sunu gerçekleştirdiği Kocaeli Kitap Fuarı’da 8 yaşındaki ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Esila Su Özkol ‘Su Gibi Hikayeler’, 7 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Duru Melek Cevherli ise ‘Duru’nun Günlüğü’ isimli ilk kitaplarını fuarda tanıtmanın heyecanını yaşadı.


Uluslararası Fuar Merkezi C Salonu’ndaki Kocaeli Şair ve Yazarlar Derneği standında bir araya gelen iki yazar kitaplarını küçük okurları için imzaladı. Esila Su Özkol, annesinin kendisine anlattığı hikayelerden etkilenerek kitap yazmaya karar verdiğini söylerken, Duru Melek Cevherli de, hikaye yazmayı çok sevdiğini söyledi. Yazarlar, 13 Mayıs Pazar gününe kadar açık olacak Kocaeli Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzalamaya devam edecek.




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