Kudüs Paneli ses getirecek

Büyük ilgi görmesi beklenen panele, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Tufan Gündüz, TRT 1’de yayınlanan Gündem Ötesi Programının yapımcısı Pelin Çift ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuşmacı olarak katılacak. Süleyman Demirel Kültür Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilecek olan panel 19.00’da başlayacak.

Öte yandan program öncesinde lise öğrencileri arasında düzenlenecek olan “Kudüs’e Mektup Yarışması” ile ilgili bilgi aktarılacak.