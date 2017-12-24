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24 Aralık 2017 13:36

Kudüs Paneli ses getirecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 26 Aralık Salı günü Kudüs Paneli düzenleyecek.

Kudüs Paneli ses getirecek

24 Aralık 2017 13:36


Büyük ilgi görmesi beklenen panele, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Tufan Gündüz, TRT 1’de yayınlanan Gündem Ötesi Programının yapımcısı Pelin Çift ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuşmacı olarak katılacak. Süleyman Demirel Kültür Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilecek olan panel 19.00’da başlayacak.


Öte yandan program öncesinde lise öğrencileri arasında düzenlenecek olan “Kudüs’e Mektup Yarışması” ile ilgili bilgi aktarılacak.




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