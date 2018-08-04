Kulaçlar Değirmendere’de atıldı

’sü gerçekleşen Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 10 ayrı yaş kategorisinde derece yapan sporculara madalya ve nakdi ödül takdim edildi.

13. Gölcük Değirmendere Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ve GHSİM Kocaeli İl Müdürlüğü işbirliği ile Değirmendere Çınarlık Meydanı sahilinde gerçekleştirildi. 10 ayrı yaş kategorisinde derece yapan sporculara madalya ve nakdi ödül takdim edildi. Şampiyonasıda masterlar bay ve bayan kategorilerinin başlama başlangıcını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi yaptı. Başlangıcın ardından sporcular kategorilerinde en iyi derecelere ulaşmak için Körfez’in mavi sularında mücadele etti.

Yarışların arından şampiyonanın ödül töreni ise Değirmendere Vapur İskelesi önünde gerçekleşti. Ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi’nin yanı sıra Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Değirmendere halkı, sporcular ve aileleri eşlik etti. 10 ayrı kategoride gerçekleşen şampiyonanın madalya takdim töreni öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi olmak üzere tüm kurumlara ve şampiyonaya katılan sporculara teşekkür etti.

Altıntaş’ın ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, “Bu sporu yıllardır gerçekleştiren ve her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi Türk sporuna büyük hizmet sunmaya devam ediyor.

Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Tüm sporcularımızın yolu açık, bahtları olimpiyat olsun” ifadelerine yer verdi.

Ödül töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ise, “Büyükşehir olarak birçok proje veorganizasyonu başta ilçe belediyelerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızla el ele vererek birlikte gerçekleştiriyoruz. Körfezimizin en güzel yerlerinden biri olan Değirmendere Sahilimizde bugün yüzme şampiyonamızı gerçekleştirdik. Sıcak havaya rağmen bu anlamlı organizasyonu takip eden sporseverlere ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılarımıza Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun selamlarını iletiyorum” şeklinde konuştu.

Değirmendere Sahili’nde gerçekleşen şampiyona 10 ayrı kategoride düzenlendi. Yarışlara, 12 ile 66 yaş arasında yüzücüler katıldı. Tüm kategorilerde yarışların bitmesinin ardından madalya törenine geçildi. Dereceye giren yüzücülere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve protokol üyelerinin elinden madalyalarını aldı. Ayrıca tüm kategorilerde bay-bayan gruplarında birinci olanlara500 ile 250 TL arasında, ikinci olanlara 300 ile 150 TL arasında, üçüncü olanlara ise 200 ile 100 TL arasında nakdi ödül verildi. Ayrıca yarışa katılan tüm sporculara tişört ve bone hediye edildi.