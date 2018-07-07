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07 Temmuz 2018 22:01

Kullandığı traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kullandığı traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

07 Temmuz 2018 22:01


Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Hamidiye Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Yusuf Çelik, evinin yanında bulunan tarlada bir süre çalıştıktan sonra traktörüne bindi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör kontrolsüzce yokuş aşağıya inmeye başladı. Bir süre kontrolsüzce ilerleyen traktör takla attı. Çelik, takla atan traktörün altında kalarak ağır yaralandı.


Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince traktörün altında kalan adama ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik hayatını kaybetti.


Olay yerine gelen Çelik’in akrabaları sinir krizi geçirdi. Çelik’in cenazesi yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kocasının cansız bedeninin gören karısı, “Beni de onunla götürün” diyerek sinir krizi geçirdi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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