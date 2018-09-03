Kullar Spor Kulübü Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi dualarla açıldı

Merkez, bölge gençlerinin daha iyi spor yapmaları için kullanılacak.

Başiskele Belediyesi tarafından yapılan Kullar Spor Kulübü Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi’nin çalışmaları tamamlandı. Bölgede yaşayan gençlerin hizmetine sunulacak olan merkezin açılış töreni Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene Başkan Ayaz’ın yanı sıra, Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, meclis üyeleri, muhtarlarKocaeli Amatör Sporlar Kulüpleri Federasyonu Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Süleyman Karadaş, İlçe ve kent Protokolü, Kullarspor Kulübü kongre üyeleri, eski başkan ve yöneticileri ile eski yeni sporcular ve sporcu yakınları katıldı.

Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilk olarak yönetim kurulu ile birlikte konuşma yapmak için kürsüye çıkan Kullar Spor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş, “Bugün tarihi bir gün. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Bu tesisin kazandırılmasına sonsuz destek veren, bize güvenen, emaneti teslim eden, arkasına bakmadan ne gerekiyorsa yapın diyen Başiskele Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Ayaz’a teşekkür ediyorum. Bu tesisi gençliğimiz içindir” dedi.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın da yaptığı konuşmada gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine değinerek, “Gerçek anlamda Türkiye’yi il il gezen bir insanım. Bugün gerçekten tarihi bir gün, bugün Türkiye’de spor adına olmayan bir iş yapılarak amatör sporun hizmetine sunuluyor. Çünkü bugün Türkiye’de ki birçok profesyonel takımda olmayan, ilimizdeki profesyonel takımlarda da dahi olmayan, hele ki amatörde hiç mi hiç olmayan bir tesis Başiskele Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz tarafından Başiskele ‘de hayata geçirildi. Bu büyük bir hizmet. Emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

sonra Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ise konuşmasında spora verdikleri desteği sürdüreceklerini ifade ederek, “Bu işin en güzel tarafı şu ben böyle kişiler yetiştirdikleri için bu ekibin annelerine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Başiskele için hizmet etmiş belediye başkanlarımıza meclis üyelerimize taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum. Ben edebi, ahlakı, saygıyı sevgiyi bilen gençliği yetiştirmeyi seviyorum. Kullar Spor Kulübü başkanımız ve yönetimi o sözü verdiği için onlarla birlikte yürüyorum. Biliyorum ki bu tesisler olmazsa gençlerimize sahip çıkmazsak onlar farklı yerlerde vakit geçirecekler. Ama bugün her birimiz çocuğunu emanet ettiğimiz gençlerimizle, hocalarımızla beraber burada oturabiliyoruz. Bizim önemsediğimiz yarınlarımız, onların geleceklerine açılan bu kapılar, onların milli ve manevi değerleridir. Bu değerleri yok etmek istediler. Bizim heyecanımız burada gerçekleştirdiğimiz 1,5 milyonluk yatırımın açılış heyecan değil, bizim heyecanımız bu çocukların yarınlarda Fatihler, Recep Tayyip Erdoğanlar olması içindir. Bizim heyecanımız emaneti bırakacağımız bu çocuklarımızın bilgi birikim ve beceriye sahip olarak yetişmesi içindir. Bu gün burada heyecanımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum, tesisimiz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından katkılarından dolayı Kullar Spor Kulübü yönetimi ve taraftar dernekleri, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür plaketi takdim etti. Açılış kurdelesinin dua edilerek kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar Başiskele Belediyesi tarafından yapılan Kullar Spor Kulübü Gençlik Eğitim Spor ve Kamp Merkezi’ni gezdiler.