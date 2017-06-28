Kültür Tepesi 2. etap açıldı

Etkinliklerin sonunda ise de İzmit Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Kültür Tepesi 2. Etabın açılışı yapıldı. 5 milyon TL’ye mal olan dev tesisin açılışı öncesinde Mehteran ve Ankara Seymenler ekibinin gösterileriyle sanatsal etkinlikler düzenlendi. Açılışta vatandaşlara pilav ikramında da bulunuldu.

Açılış programa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Bugün İzmitimizin 96. kurtuluş yıl dönümü. Sabah programlarımıza başladık. Şimdi burada gerçekten o ülke, o vatan bayrak için canını veren atalarımıza bir nebze yakışır projemizi sizlerle birlikte açıyoruz. Kültür Tepesi’nin birinci etabını geçtiğimiz dönem elden geçirmiştik. Yep yeni bir vizyon projeyle atalarımıza yakışır hale getirdik oraya. İkinci hamlemiz burayaydı. Burada yapılacak iş çoktu. 2014’te adaylık projelerinden biri olarak burayı vaat ettik. Kültür Tepemiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Doğan, "Burasını 4-5 aya bitirdik. Ama 2 buçuk sene buranın tabiat varlıkları genel müdürlüğümüzün uzun prosedürlerinden geçmek zorunda kaldık. Bir genel müdür iki yılımızı gereksiz oyaladı. O zamanın Turizm kültür bakanı mahir beyin direktifleri sonucunda adım atabilir hale geldik. O müdür FETÖ’den görevden alındı. Bu ihanet şebekesi ülkemizin, şehrimizin gelişmesini engelleyen ihanetlere girmişti. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda İzmitimize yakışır 10 dönümlük bir meydanımız oldu. Avrupadakileri aratmayan, çoluk çocuk aktivite yapabileceğimiz ve bir sanat tepesi arzusu ile burayı oluşturduk. İstiyorum ki burada tiyatrolar yapırsın. Sanat olsun burada. Atalarımıza yakışır bir sanat tepemiz olsun. Tarih koridorunu 9 yıl önce başlattığımız herkes nedir bu diye düşünüyordu. İğneyle kuyu kazdık” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Kültür Tepesi’nin açılış töreninde bir aradayız. Aynı zamanda İzmit’in 96. kurtuluş gününde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bundan 4 buçuk ay önce yine burada bir araya gelmiştik. Buranın temelini atmıştık. Kocaelimiz her yönüyle muhteşem bir şehir. Binlerce yıldır pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kocaeli’de 5 bin yıldır hayatın sesi yankılanmaktadır. İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapıdır Kocaeli” dedi.

AK Parti Milletvekili İlyas Şeker ise, ”Şehitlerimize gazilerimize minnet borçluyuz. Onlar geçmişte savaşmasaydı bugün biz burada huzurlu bir şekilde yaşayamazdık. Biz yaşlısıyla genciyle mücadele eden atalara sahibiz. Fatma Seher Atatürk’ten izin alıyor ve sonra Kocaeli’de İzmit’in kurtuluşu için mücadele ediyor. Mesele memleket meselesi olunca herkes elinden geleni yapmaya gayret gösteriyor. FETÖ ülkeyi bölmeye çalıştı, meclisi bombaladılar. Burası gerçekten çok güzel olmuş. Burasının adı sarayın bahçesi de olabilir” diye konuştu.