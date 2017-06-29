Kültür Tepesi 2. etap açıldı

Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan Kültür Tepesi 2. Etap İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünde törenle açıldı.

Kurtuluş ve açılış coşkusunun bir arada yaşandığı programa AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KASFK Başkanı Murat Aydın, Başkan Yardımcıları, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, vatandaşlara Osmanlı şerbeti ve pilav ikramında bulunuldu. Açılış töreni öncesinde gerçekleştirilen Ankara Seymenler gösterisi büyük beğeni topladı.

İzmit’e bir değer daha kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşayan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan programda yaptığı konuşmasında, “Bugün İzmit’imizin 96. Kurtuluş yıldönümü. Sabah bir dizi etkinlikler yaptık ve şehitlerimizi ziyaret ettik. Şimdi burada vatan, bayrak, ülkemiz için canını veren atalarımıza yakışır projemizi birlikte açıyoruz. Kültür Tepesi’nin birinci etabını daha önce elden geçirdik. Yepyeni vizyon projeyle atalarımıza yakışır bir hale getirdik, yoksa atalarımızın kemikleri sızlıyordu. İkinci hamlemiz burayaydı. Burada yapılacak iş çoktu. Ben ve ekibim burası için gerçekten alın teri döktük. Burası için kim alın teri döktüyse Allah razı olsun” dedi.

İzmit’in güzide yerlerinden birisi olan bu bölgede ki cephelerin iyileştirmesini tamamladıklarını belirten Başkan Doğan, “Tarihle iç içe, oturacağımız, yürüyeceğimiz, çayımızı içeceğimiz, bir sanat tepesi arzusu ile burayı oluşturduk. Burada resimler yapılsın, tiyatrolar oynansın, pandomimler yapılsın istiyoruz. İğneyle kuyu kazdık. Yıllarca kaderine terk edilmiş ata yadigarlarını tırnaklarımızla kazıyarak gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. Bu şehir artık sanayi kimliğinin yanında turizm kimliğinde de ilerliyor. Tarih ve turizm çalışmalarımız artık meyvelerini vermeye başladı. Atalarımıza olan borcumuzu ödemek için daha çalışmalıyız. Daha çok çalışarak, daha çok üreterek, herkesin hizmetkarı bilinciyle çalışmaya devam edersek, donanımlı çocuklar yetiştirirsek, birlik beraberliğimizi korursak, o emperyalist anlayış Malazgirt’te, kurtuluş savaşında, Çanakkale savaşında olduğu gibi yenilgiye mahkum olacaktır. Açılışımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sizler arkamızda oldukça, İzmit’imize güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Kültür Tepesi 2. Etabımız hayırlı olsun, İzmit’imizin kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun” şeklide konuştu.

Konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’ta, “Tüm kahramanlarımıza minnettarız. 4.5 ay önce buranın temeli atılmıştı, kısa bir sürede burası şehrimizin en önemli tarihi mekanlarından biri haline getirildi. Şehrimiz önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Bu tür çalışmaların gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Bu alanı şehrimize kazandıran İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve ekibine teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ise yaptığı konuşmasında, “Tarih Koridoru ve onun taçlandırıldığı Kültür Tepesi 2. Etap şehrimiz için çok önemli bir yerdir. Böyle muazzam bir meydanı böyle bir restorasyonu şehrimize kazandırdığı için İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında bu toprakların kolay kazanılmadığına ve eşsiz bir tarihe sahip olduğumuza vurgu yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Bu vatan kolay kurtarılmadı, kıymetini bilmemiz lazım. Bize düşen her bir metrekaresi şehit kanıyla sulanan bu ülke için daha çok çalışmaktır. İzmit’imiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir tarih şehridir. Tarih Koridoru çalışmaları ile bu zengin tarihi gün yüzüne çıkarıp, şehre kazandırdığı İzmit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yapım maliyeti 5 milyon olan Kültür Tepesi 2. etap çalışmalarında, mevcut tarihi binaların ve ağaç dokusu korunarak, heykel, edebiyat, resim ve müzik gibi sanatsal faaliyetlerin yapıldığı yerler oluşturuldu. Büyük titizlikle hayata geçirilen projede, oturma alanları, müzik dinleti ve performans sergileme sahnesi, sanatçıların eser ve otobiyografilerinin sergilendiği panolar, özel tasarım banklarından oluşan dinlenme alanı, resim boyama alanı yer alıyor. kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen projeyle Kültür Tepesi’nin sanatın merkezi olması hedefleniyor.