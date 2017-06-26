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26 Haziran 2017 11:05

Kültür Tepesi 2 etap açılışı 28 Haziranda

Kültür Tepesi 2.

Kültür Tepesi 2 etap açılışı 28 Haziranda

26 Haziran 2017 11:05

etap çalışmalarının açılışı, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı olan 28 Haziran’da yapılacak.


Kültür Tepesi’ndeki 2. etap proje çalışmalarının tamamlandığı ve açılışın İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı olan 28 Haziran Çarşamba günü saat 18.30 da yapılacağı açıklandı.


İzmit Belediyesi yetkilileri, Kültür Tepesi’ndeki açılış sırasında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirterek, ”28 Haziran’da İzmit’in kurtuluş coşkusuna Kültür Tepesi açılışı da eklenecek. Kurtuluş etkinlikleriyle kapsamında Kültür Tepesi’nde saat 10.30’ da Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu yapılacak. Daha sonra saat 11.00 de Bağçeşme Mezarlığında asker ve polis şehitliğinin ziyareti gerçekleştirilecek. Saat 18.30’dan itibaren de Belediyemizin vizyon projelerinden olan Etabın açılışı yapılacak. Açılış öncesinde Mehteran ve Ankara Seymenler ekibinin gösterileriyle sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Açılışta vatandaşlara pilav ikramında da bulunulacak” dediler.


Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda yapılan 2. etap çalışmalarında, mevcut tarihi binaların ve ağaç dokusu korunarak, heykel, edebiyat, resim ve müzik gibi sanatsal faaliyetlerin yapıldığı yerler oluşturuldu. Büyük titizlikle hayata geçirilen projede, oturma alanları, müzik dinleti ve performans sergileme sahnesi, sanatçıların eser ve otobiyografilerinin sergilendiği panolar, özel tasarım banklarından oluşan dinlenme alanı, resim boyama alanı yer alıyor. Kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen projeyle Kültür Tepesi’nin İzmit’te sanatın merkezi olması hedefleniyor.




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