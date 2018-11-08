Kültür Tepesi ödül aldı

İstanbul'da düzenlenen Sign of the City Awards 2018 yarışmasında İzmit Kültür Tepesi Projesi ödüle layık görüldü.

Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya 61 kurum ve kuruluşun 120 projeyle katıldı. İzmit Kültür Tepesi Projesi, kent ve mimarlık kategorisinde En İyi Kentsel Tasarım Ödülü'nü almaya hak kazandı. İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen ödül törenine Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.