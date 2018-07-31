Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 11:23

Kumcağız Deresi’ne yeni köprü yapılıyor

Kurtyeri (Kumcağız) mahalleleri arasına yeni köprü inşa ediliyor.

Kumcağız Deresi’ne yeni köprü yapılıyor

31 Temmuz 2018 11:23


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kefken-Kurtyeri (Kumcağız) bölgesinde ulaşımın daha rahat yapılması için Kumcağız deresi üzerine yeni köprü inşa ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile mevcut köprünün yaklaşık 100 metre kuzeyinde yeni bir köprü oluşturuluyor. Kefken Mahallesi Karakulukçu Sokak ile Kurtyeri (Kumcağız) Mahallesi Hacı Şükrü Caddelerini, Kumcağız deresi üzerinden birbirine bağlayan köprünün çalışmaları sürüyor.


Tabliyeleri kurulan köprünün korkuluk çalışmaları gerçekleştiriliyor. Köprünün yaklaşım dolgu çalışmaları da devam ediyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla Kumcağız bölgesine ulaşım rahatlayacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Kumcağız Deresi köprüsü 14 metre genişliğinde, 29 metre uzunluğunda inşa ediliyor.


Çalışmalar kapsamında bin 180 metre fore kazık, 725 metreküp beton kullanılıyor. 175 ton çelik malzemenin kullanıldığı çalışmada köprüye 565 ton asfalt serilecek. Köprüde yapılacak kaldırımlarda 600 metrekare parke ve 500 metre bordür kullanılacak. Ayrıca zemin iyileştirmesi kapsamında, 6 bin 736 metre taş kolon imalatı gerçekleştirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç