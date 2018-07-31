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31 Temmuz 2018 12:55

Kumcağız’da mavi bayrak töreni yapılacak

Kandıra Kumcağız Halk Plajı’nda 1 Ağustos Çarşamba günü Mavi Bayrak töreni gerçekleştirilecek.

Kumcağız’da mavi bayrak töreni yapılacak

31 Temmuz 2018 12:55


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi ve sahillerde hayata geçirdiği örnek çalışmalar meyvelerini veriyor. Daha önce Kandıra ilçesi Cebeci, Kerpe ve Bağırganlı ile Karamürsel ilçesi Altınkemer Halk Plajlarına sunulan Mavi Bayrak, geçtiğimiz aylarda Kandıra Kumcağız Plajı’na da verildi. Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından, gerekli şartları taşıyan plajlara verilen Mavi Bayrak, Kandıra Kumcağız halk plajına da sunuldu. Bu kapsamda 1 Ağustos Çarşamba günü 11.00’de Kandıra Kumcağız halk plajında Mavi Bayrak teslim töreni gerçekleştirilecek.


Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında Karamürsel Altın kemer Halk Plajı ile ilk mavi bayrağını aldı. 2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Büyükşehir Belediyesi, 2015’te de bu iki mavi bayrağı korudu. 2016 yılında Mavi Bayrak Jürisi tarafından Kandıra Kerpe Plajı mavi bayrağa layık görülürken, 2017 yılında Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, yapılan değerlendirme sonucunda Bağırganlı Halk Plajı’na da Mavi Bayrak verilmişti. Bu yıl Mavi Bayrak’a layık görülen Kandıra Kumcağız plajı için 1 Ağustos Çarşamba günü Mavi Bayrak töreni gerçekleştirilecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevreye gösterdiği hassasiyet sayesinde artık İzmit Körfez’inde bile denize girilebilir olundu. Deniz Uçağı, deniz temizleme araçlarının yanı sıra, Körfez’e akan atık suların yüzde 99’ini arıtılarak denize ulaştırmayı başardı. İzmit Körfez’i 40 yıl önceki temizliğine ve güzelliğine tekrar kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde hayata geçirdiği arıtma tesisleri ile de Türkiye de yeni bir rekora imza attı.




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