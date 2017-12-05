Kumla Deresi ilave yol ve köprü çalışması hız kesmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda genişletme çalışmalarına devam ediyor. Kumla Deresi üzerindeki köprünün genişletilme uygulamasını kapsayan çalışma içerisinde 42 Evler Mahallesi’ne ulaşım sağlayan Karadut Sokak’a ilave bir şerit oluşturulması da projede yer alıyor. Köprü tabliyesi konulan projede Kumla Deresi ve İtfaiye ve Karadut Sokak güzergahında yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Köprünün doğu aksında gerçekleştirilen genişletme çalışmasıyla Karadut Sokak’a dönüş için ilave bir şerit yapılıyor. Kumla Deresi üzerine yapılacak olan toplam 6,5 metre genişliğindeki ilave köprü ile çevre fonksiyonları ve doğu yan yoldan çıkışlar oluşturulacak. Proje ile yaklaşık 250 metre ilave bir şerit ortaya çıkacak. Çalışma kapsamında yağmursuyu, aydınlatma ve benzeri altyapı uygulamaları da yapılıyor.

Yoğun yaya hareketliliğinin olduğu bölgede yaya güvenliğini de sağlamak için 2,5 metre genişliğinde yaya kaldırımı da yapılacak. Proje kapsamında Ömer Türkçakal Bulvarı ile Karadut Sokağı’n kesişimi ve Karadut Sokak ile Yosun Sokak kesişiminde yeni yapılacak olan adalar ile kontrollü ve güvenli trafik akışı sağlanacak.

Proje kapsamında Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde yapılacak olan düzenlemeler ile mevcutta 2 şerit çalışmakta olan İstanbul yönü ilave şerit ile 3 şerit olarak İstanbul yönüne devam edecek. Salim Dervişoğlu Caddesi Ankara yönü ise güneye kaydırılarak 2 şerit sürekliliği sağlanacak. Adalet Köprülü Kavşağı’nın kollarıyla kesişim noktalarında da yapılan düzenlemeler ile sinyalize kavşaklardan trafik akışı yapılacak.

Çalışma kapsamında toplam bin 100 metre yağmursuyu hattı döşenecek. Köprü için 385 metre fore kazık, 3 bin 80 metrekare parke, 4 bin 280 metre bordür, 600 metreküp beton, 80 ton demir kullanılacak. Çalışmada yaklaşık 8 bin ton asfalt ile yatay-düşey işaretlemelerin yanında aydınlatmalar yapılacak.