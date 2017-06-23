Kumla Deresi köprüsü genişletilecek

Ömer Türkçakal Bulvarı’nı kesen Kumla Deresi üzerine yapılacak olan toplam 6,5 metre genişliğindeki ilave köprü ile çevre fonksiyonları ve doğu yan yoldan çıkışlar, trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde düzenlenecek. İlave köprüde yer alan 3,5 metre genişliğindeki şerit üzerinden Ömer Türkçakal Bulvarına katılımlar sağlanacak.

Yoğun yaya hareketliliğinin olduğu bu bölgede yaya güvenliğini de sağlamak için 2,5 metre genişliğinde yaya kaldırımı yapılacak. Proje kapsamında Ömer Türkçakal Bulvarı ile Karadut Sokağın kesişimi ve Karadut Sokak ile Yosun Sokak kesişiminde yeni yapılacak olan adalar ile kontrollü ve güvenli trafik akışı sağlanacak.

Proje kapsamında Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde yapılacak olan düzenlemeler ile mevcutta 2 şerit çalışmakta olan İstanbul yönü ilave ek şerit açılacak ve 3 şerit İstanbul yönüne devam edecek. Salim Dervişoğlu Caddesi Ankara yönü ise güneye kaydırılarak 2 şerit sürekliliği sağlanacak. Adalet Köprülü Kavşağı’nın kollarıyla kesişim noktalarında da yapılan düzenlemeler ile sinyalize kavşaklardan trafik akışı yapılacak.

Çalışma kapsamında toplam 1100 metre yağmursuyu hattı döşenecek. Köprü için 385 metre fore kazık, 3 bin 80 metrekare parke, 4 bin 280 metre bordür, 600 metreküp beton, 80 ton demir kullanılacak. Çalışmada yaklaşık 8 bin ton asfalt ile yatay-düşey işaretlemelerin yanında aydınlatmalarda yapılacak. Büyükşehir Belediyesi projenin uygulayacak firmayı belirlemek için ihale düzenleyecek. İhale 3 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de ihale salonunda gerçekleştirilecek.