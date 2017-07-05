Kumla Deresi Köprüsü genişletilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kumla Deresi üzerine ilave bir betonarme köprü yapacak. Ömer Türkçakal Bulvarı kesen Kumla Deresi üzerine yapılacak olan toplam 6,5 metre genişliğindeki ilave köprü ile çevre fonksiyonların ve doğu yan yoldan çıkışlar, trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi işi yapacak firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. İhaleye 5 firma teklif verdi. En düşük teklifi 3 milyon 337 bin TL ile verilirken, en yüksek teklif ise 3 milyon 949 bin TL ile geldi.

İlave köprüde yer alan 3,5 metre genişliğindeki şerit üzerinden Ömer Türkçakal Bulvarı’na katılımlar sağlanacak. Yoğun yaya hareketliliğinin olduğu bu bölgede yaya güvenliğini de sağlamak için 2,5 metre genişliğinde yaya kaldırımı yapılacak. Proje kapsamında Ömer Türkçakal Bulvarı ile Karadut Sokağı’n kesişimi ve Karadut Sokak ile Yosun Sokak kesişiminin yeni yapılacak olan adalar ile kontrollü ve güvenli trafik akışı sağlanacak.

Proje kapsamında Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde yapılacak olan düzenlemeler ile mevcutta 2 şerit çalışmakta olan İstanbul yönü ilave ek şerit açılacak ve 3 şerit İstanbul yönüne devam edecek. Salim Dervişoğlu Caddesi Ankara yönü ise güneye kaydırılarak 2 şerit sürekliliği sağlanacak. Adalet Köprülü Kavşağı’nın kollarıyla kesişim noktalarında da yapılan düzenlemeler ile sinyalize kavşaklardan trafik akışı yapılacak.

Çalışma kapsamında toplam bin 100 metre yağmursuyu hattı döşenecek. Köprü için 385 metre fore kazık, 3 bin 80 metrekare parke, 4 bin 280 metre bordür, 600 metreküp beton, 80 ton demir kullanılacak. Çalışmada yaklaşık 8 bin ton asfalt ile yatay-düşey işaretlemelerin yanında aydınlatmalarda yapılacak.