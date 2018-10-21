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Kurallara uymayan sürücüler polis engeline takıldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan ve kontroller yapılan 100 araç sürücüsünden 7 sürücüye toplam 6 bin 766 bin TL para cezası kesildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan ve kontroller yapılan 100 araç sürücüsünden 7 sürücüye toplam 6 bin 766 bin TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik tedbiri kapsamında ilçe genelinde harekete geçti. Ekipler tarafından gece saatlerinde yapılan ve yaklaşık bir saat süren kontrollerde 100 araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde sürücülerden 1'ine sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan, 2'sine alkollü araç kullanmaktan, 1'ine emniyet kemeri takmamaktan, 1'ine dur ihtarına uymayıp kaçmaktan, 2'sine ise muayenesiz araç kullanmaktan toplam 6 bin 766 TL para cezası kesildi.


Kontrollerin kararlılıkla devam ettirileceği bildirildi.

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