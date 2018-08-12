Kurban yetiştiricileri İzmit Hayvan Pazarında buluştu

İzmit Belediyesi tarafından Durhasan yolu üzerinde yapılan Türkiye’nin en modern hayvan pazarı farklı illere örnek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün, İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ülkemizin çeşitli illerinden gelen kurbanlık hayvan yetiştiricileri ve esnafları ile modern hayvan pazarında kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı öncesi Elmalık, Fatih ve Karadenizliler Cami İmamları tarafından kuranlar okundu dualar edildi. Programda bol bereketli ve helal kazançlar dileğinde bulunuldu. Modern Hayvan Pazarı’nın çok önemli bir proje ve örnek olduğunu ifade eden hayvan yetiştiricileri ile esnaflar, bu güzel projeyi kente kazandırdığı için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür etti.