Kuruçeşme ulaşım projesi anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç, “Konuşa Konuşa” programları kapsamında Kuruçeşme Ulaşım Projelerini anlatmak üzere vatandaşlarla buluştu. Halkla bütünleşen, yerel hizmetlerin etkin bir şekilde anlatılması için organize edilen birliktelikte ulaşım projeleri masaya yatırıldı. Genel sekreter Yardımcısı Alkaç'a, daire başkanları ve yetkililerin eşlik ettiği “Konuşa Konuşa” programında vatandaşların istek ve taleplerine cevap verildi.

Türkiye'de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin fiziki hizmetlerde de insan odaklı hareket ettiğini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Alkaç, “Bugün burada vatandaşlarımızla birlikte ulaşım projelerimizi anlatıyor ve konuşuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hayatın içerisinde yer alıyor, projelerimizi de buna göre hayata geçiriyoruz. Bizim için en önemli yönetim şekli halkımızla birlikte hareket etmektedir. Mümkün olduğu kadar mahallelerimizi yakından ilgilendiren çalışmalarımızda halkımızı bilgilendirmek için de yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

Daire Başkanları ve ilgili birim müdürlerinin de yer aldığı ziyaretlerde vatandaşların önerileri teker teker not edilirken, ortaya çıkan yeni ihtiyaçların Büyükşehir Belediyesi tarafından programa alınacağını söyleyen Alkaç, “Tek amacımız var, Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'nun çizdiği vizyona göre vatandaşımıza hizmet etmektir. Bunun için çalışıyor ve yoğun bir mesai harcıyoruz” diye konuştu.