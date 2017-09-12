Kuşçalı Telgrafhanesi özüne döndürülüyor

Körfez Belediyesi, yeni projeleri hayata geçirirken, Körfez’in tarihini de gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Bunlar arasında en önemlilerinden biri de milli mücadele tarihinde önemli bir yeri bulunan ve İstanbul ile Ankara arasındaki bağlantıyı sağlayan Kuşçalı Telgrafhanesi. Milli mücadelenin en önemli isimlerinden biri olan Yahya Kaptan, Mustafa Kemal Atatürk ile yazışmalarını İstanbul’dan engellendiği için Kuşçalı Telgrafhanesi üzerinden yapıyordu.

Milli mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan telgrafhane, içerisindeki malzemeler taşındıktan sonra kaderine terk edildi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise Körfez’deki tarihi yapıları yeniden gün yüzüne çıkartmak adına başladığı çalışmalar ile telgrafhaneyi aslına uygun olarak projelendirdi ve hak ettiği saygınlığa kavuşması için önemli adım attı.

Başkan Baran, tarihi yapıların yeniden gün yüzüne çıkarılması ve halka kazandırılması adına ilçe genelinde çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Kuşçalı Telgrafhanesi ile birlikte Tarihi Taşköprü’de de çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte Sultan Abdulaziz’in tarihi av köşkü için de çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.