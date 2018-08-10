Kütahyalılar Darıca’da mehteranla coştu

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda final öncesi son programı Kütahyalılar Derneği düzenledi.

Program öncesi dernek yönetimi protokol üyelerini Kütahya ilinin yöresel lezzetleriyle ağırlarken, Gediz Belediyesi Mehter Takımı vatandaşların alkışları arasında sahilde Mehteran Yürüyüşü yaptı. Gece, Kütahya’lı yöresel sanatçıların verdiği müzik ziyafetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Kütahyalılar Dernek Başkanı Mehmet Çiçek, başta Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak olmak üzere programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, "Kuruluşun ve zaferin şehri Kütahya, 623 yıl yıl hüküm sürmüş Osmanlı devletinin kurucusu olan Ertuğrul gazinin annesi, Osmanlı devletinin ilk harcını atan devlet ana, dünyada yaşayan bütün Türklerin cefakar, fedakar anası, bir cihan devletinin tohumlarını atan kadın Hayme Ana’nın memleketindeyiz bu akşam. Hayme Ana’ya selam olsun, rahmet olsun diyoruz. 7 bin yıllık tarihe sahip, antik köprüleriyle, saat kulesiyle, Kütahya kalesiyle Frig Vadisiyle, Germiyan Konağıyla, Kurtuluş Savaşına tanıklık eden Zafer Tepesiyle, ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir emrinin verildiği Dumlupınarı ile bu akşam Kütahyadayız. Kütahya’nın tüm güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. 40 gündür ülkemizin bütün renklerini güzel sahilimizde hep birlikte yaşadık, birlik ve beraberlik içinde geçen etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Karabacak ve Kütahya Dernek Yönetimi tarafından protokol üyelerine plaket takdim edilirken, Gediz Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Program yöresel sanatçıların söylediği birbirinden güzel türkülerle devam etti.