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11 Eylül 2017 16:31

Kuyuya düşen inek için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kuyuya düşen inek için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu

11 Eylül 2017 16:31


Olay, İzmit’in Alikahya Mahallesi’nde bulunan boş bir arsada meydana geldi. Arsanın yanında bulunan halı yıkama fabrikasındaki işçiler, kuyuya düşen ineği görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Çevredekilerin de yardımı ile uzun süren çabalar sonucunda itfaiye arabasına bağlanan halatla inek kuyudan çekilerek çıkarıldı. Kuyudan yara almadan kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.


Komşuları tarafından kendisine haber verilen inek sahibi Hacer Keleş, ineği otlaması için bıraktığını belirterek, “Komşularım haber verdi ineğin kuyuya düştü diye, hemen koşarak geldim. İtfaiye ekipleri Allah razı olsun kurtardılar ineğimi. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.




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