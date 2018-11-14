Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesinde Karacan'ın yakınları bir an olsun tabutunun başından ayrılmadı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, fabrika içerisinde silahla vurulduktan sonra ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Karacan'ın cenazesi Sakarya'da kaldırıldığı morgta yapılan otopsi incelemesinin ardından Kocaeli'deki evinin önüne getirildi. Evinin önünde yakınlarından helallik alınan Karacan'ın cenazesi daha sonra düzenlenen tören için Lastik-İş Sosyal Tesisleri önüne getirildi. Karacan için binlerce işçi Lastik-İş Sosyal Tesisleri önünde toplandı. Gerçekleşen törenin ardından Karacan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere İzmit ilçesinde bulunan Fevziye Camii'ne götürüldü.

Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazına, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreteri Cafer Konca, yönetim kurulu üyeleri, Lastik-İş Genel Sekreteri Alaattin Sarı, Industriall Genel Sekreteri Kemal Özkan, milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, sendika başkanları, Abdullah Karacan'ın ağabeyi Atilla Karacan, eşi Tülay Karacan ve ailesi ve binlerce vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Karacan'ın tabutu başında bekleyen eşi Tülay karacan ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Hallik istenmesinin ardından kılınan cenaze namazının ardından Karacan'ın cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi